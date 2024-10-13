Цзю – о поединке Бетербиев – Бивол: «Доволен боем, но ожидал другого исхода»
Костя Цзю не согласен с результатом боя Бетербиев – Бивол.
«Я ожидал немного другого исхода. Доволен самим боем, как бы это странно ни звучало, ведь я был противником этого поединка с самого начала. Но остался доволен с точки зрения тактики и техники. Однако в исходе поединка отдавал предпочтение в другую сторону», – признался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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