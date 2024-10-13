Цзю – о поединке Бетербиев – Бивол: «Доволен боем, но ожидал другого исхода»

Костя Цзю не согласен с результатом боя Бетербиев – Бивол.

«Я ожидал немного другого исхода. Доволен самим боем, как бы это странно ни звучало, ведь я был противником этого поединка с самого начала. Но остался доволен с точки зрения тактики и техники. Однако в исходе поединка отдавал предпочтение в другую сторону», – признался бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю .

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработали за бой в Саудовской Аравии?

Кадыров, Неймар и Мисси Эллиотт. Как вам такая компания на главном бою года?