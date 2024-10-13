Кадыров, Неймар и Мисси Эллиотт. Как вам такая компания на главном бою года?

Залетел даже Даниил Медведев.

Меньше месяца назад Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа подрались на переполненном «Уэмбли». Выглядело невероятно и завораживающе. Но атмосфера вокруг афиши боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом получилась не такой яркой.

В соцсетях организацию поединка раскритиковали до его начала – за скучные вопросы и недопуск журналистов на пресс-конференцию. Ярчайшим ее моментом стал микроконфликт Эдди Хирна и Бетербиева. Тому не понравилось, что промоутер назвал его высокомерным, поэтому пригрозил: «Я закончу с ним [Биволом] завтра. А вот с тобой, может, и сегодня».

Если на «Уэмбли» фанаты пели хором любимые песни Oasis, то в Эр-Рияде – скромно слушали забытых Басту Раймса и Мисси Эллиотт. Фанаты жаловались, что затянувшийся концерт сбил напряжение перед боем. Хотя в карде до этого были и сломанные челюсти, и вылетевшие за ринг боксеры.

В зале показывали редких для бойцовских мероприятий звезд: теннисиста Даниила Медведева и футболиста Неймара, который сейчас играет за «Аль-Хилаль» в Саудовской Аравии. Если бы не матчи сборных, то ждали бы и Криштиану Роналду – большого любителя единоборств.

Неймар поднялся на ринг после победы нокаутом британца Криса Юбенка-младшего над поляком Камилом Шереметой. Он провел напряженную битву взглядов Юбенка с американцем Конором Бенном, который выглядел максимально агрессивно.

Неожиданным гостем в Эр-Рияде стал Рамзан Кадыров, который одним из первых поздравил Бетербиева у ринга – еще до решения судей. А потом даже посадил чемпиона на плечо.

На ринге рядом с Бетербиевым находились другие чеченские спортсмены: чемпион Олимпиады-2024 по вольной борьбе Разамбек Жамалов и экс-боец UFC Адлан Амагов.

Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом

Бетербиев победил Бивола. Первый абсолют в полутяжах из России!

Фото: Gettyimages /Richard Pelham