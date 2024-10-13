Представители Top Rank, занимающиеся делами Бетербиева, считают возможным незамедлительный реванш с Биволом

Дмитрий Бивол может получить незамедлительный реванш с Артуром Бетербиевым.

«Незамедлительный реванш может быть проведен, несмотря на необходимость защиты поясов. Он может состояться в течение полугода», – подтвердили в компании Top Rank, представляющей интересы Артура Бетербиева .

Напомним, Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Так почему Бетербиеву отдали победу над Биволом?

Кадыров, Неймар и Мисси Эллиотт. Как вам такая компания на главном бою года?