Брэндон Ройвал: «Я победил всех из топ-5. Следующим у меня будет титульный бой»
Брэндон Ройвал требует UFC дать ему титульный бой.
«Я победил всех из гребанной топ-5. Следующим у меня будет титульный бой», – заявил боец UFC Брэндон Ройвал.
Напомним, Ройвал раздельным решением победил Татсуро Таиру в главном событии UFC Vegas 98.
Действующий чемпион наилегчайшей категории – Алешандре Пантожа.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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