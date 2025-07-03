Аль эш-Шейх сообщил, что Фьюри возобновит карьеру: «Он дал мне слово»
Турки Аль эш-Шейх сообщил, что Тайсон Фьюри возобновит карьеру.
«Цыганский король» вернется! Я разговаривал с ним, и он дал слово, что в 2026 году будет в Эр-Рияде. У нас есть кролик, на которого нужно охотиться», – написал в социальных сетях председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, что в январе Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. На его счету 34 победы, одна ничья и два поражения.
В последний раз он дрался в декабре-2024, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей.
Тайсон Фьюри: «Бокс дал мне все – деньги, славу. Я вышел на пенсию полгода назад»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейха
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