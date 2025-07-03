Рой Джонс – о поражении Батыргазиева: «Пусть приходит ко мне на тренировки. Посмотрим, станет ли он лучше боксировать»
Рой Джонс прокомментировал первое поражение в карьере Альберта Батыргазиева.
2 июля Альберт Батыргазиев уступил Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде – его угол выбросил полотенце. Бой возглавил боксерский турнир IBA.PRO 7 Champion’s Night.
– Что бы вы посоветовали Батыргазиеву?
– Пусть приходит ко мне на три месяца, а потом мы посмотрим, станет ли он лучше боксировать. Ну или уходи, – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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