Рой Джонс – о поражении Батыргазиева: «Пусть приходит ко мне на тренировки. Посмотрим, станет ли он лучше боксировать»

Рой Джонс прокомментировал первое поражение в карьере Альберта Батыргазиева.

2 июля Альберт Батыргазиев уступил Джеймсу Диккенсу техническим нокаутом в четвертом раунде – его угол выбросил полотенце. Бой возглавил боксерский турнир IBA.PRO 7 Champion’s Night.

– Что бы вы посоветовали Батыргазиеву?

– Пусть приходит ко мне на три месяца, а потом мы посмотрим, станет ли он лучше боксировать. Ну или уходи, – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший .

Первое поражение олимпийского чемпиона из России – нокаутом. Фьюри поспорил на его проигрыш и выиграл