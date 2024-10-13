Чимаев поздравил Бетербиева: «Артур – пример для нас в жизни и спорте»
«С огромным удовольствием поздравляю нашего брата и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева. 21 победа, 20 нокаутов – это что-то невероятное.
Артур – единственный в истории абсолютный чемпион в этой весовой категории [Бетербиев – первый абсолют в эпохе четырех поясов, Рой Джонс в 2003 году держал три главных пояса – Sports].
Он очень долго шег к этому, победил огромное количество тяжелых соперников и трудности, о которых знает только он и узкий круг близких.
Артур – пример для нас как в жизни, так и в спорте, который трудолюбием и упорством добился такого исторического результата. Поздравляю тебя, Артур, ты сделал то, чего от тебя ждали», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.
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