Чимаев поздравил Бетербиева: «Артур – пример для нас в жизни и спорте»

Хамзат Чимаев поздравил Артура Бетербиева с победой над Дмитрием Биволом.

«С огромным удовольствием поздравляю нашего брата и абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева . 21 победа, 20 нокаутов – это что-то невероятное.

Артур – единственный в истории абсолютный чемпион в этой весовой категории [Бетербиев – первый абсолют в эпохе четырех поясов, Рой Джонс в 2003 году держал три главных пояса – Sports].

Он очень долго шег к этому, победил огромное количество тяжелых соперников и трудности, о которых знает только он и узкий круг близких.

Артур – пример для нас как в жизни, так и в спорте, который трудолюбием и упорством добился такого исторического результата. Поздравляю тебя, Артур, ты сделал то, чего от тебя ждали», – написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев .

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