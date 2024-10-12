UFC Vegas 98: Ройвал – Таира
В ночь на 13 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир серии UFC Fight Night. Главное событие – бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Ройвалом и Татсуро Таирой.
Главные бои турнира:
Брэндон Ройвал (16-7) – Татсуро Таира (16-0);
Брэд Таварес (20-10) – Юн Енг Парк (17-6);
Чиди Нжокуани (23-10) – Джаред Гуден (23-9);
Грант Доусон (21-2-1) – Рафа Гарсия (16-3);
Даниэль Родригес (17-5) – Алекс Мороно (24-10).
Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало основного карда – 02:00 по мск.
Взвешивание перед UFC Vegas 98: Ройвал и Таира показали одинаковые цифры
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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