UFC Vegas 98: Ройвал – Таира

В ночь на 13 октября в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир серии UFC Fight Night. Главное событие – бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Ройвалом и Татсуро Таирой.

Главные бои турнира:

Брэндон Ройвал (16-7) – Татсуро Таира (16-0);

Брэд Таварес (20-10) – Юн Енг Парк (17-6);

Чиди Нжокуани (23-10) – Джаред Гуден (23-9);

Грант Доусон (21-2-1) – Рафа Гарсия (16-3);

Даниэль Родригес (17-5) – Алекс Мороно (24-10).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало основного карда – 02:00 по мск.

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