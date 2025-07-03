Топурия – о первом месте в рейтинге P4P: «Таким могут похвастаться очень немногие»
Илия Топурия отреагировал на первое место в рейтинге P4P.
Во вторник Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, сместив с первой строчки Ислама Махачева.
«Всегда приятно, когда получаешь такой вид признания. Быть первым среди всех бойцов мира – это невероятно. Таким могут похвастаться очень немногие.
Я очень горжусь тем, что мне это удалось», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ Sports
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