Топурия – о первом месте в рейтинге P4P: «Таким могут похвастаться очень немногие»

Илия Топурия отреагировал на первое место в рейтинге P4P.

Во вторник Топурия возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, сместив с первой строчки Ислама Махачева .

«Всегда приятно, когда получаешь такой вид признания. Быть первым среди всех бойцов мира – это невероятно. Таким могут похвастаться очень немногие.

Я очень горжусь тем, что мне это удалось», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия .

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