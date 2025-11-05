Би Джея Пенна арестовали в шестой раз за 2025 год
Би Джей Пенн был арестован в шестой раз за год.
Экс-чемпиона UFC Би Джея Пенна арестовали 4 ноября на Гавайях.
Его обвиняют в нападении – потерпевший заявил, что Пенн «бил его кулаками и ногами». Пенн был освобожден под залог в тысячу долларов.
Пенна арестовали в шестой раз в 2025 году, ранее он незаконно проник в дом матери. Также его арестовывали за «жестокое обращение с членами семьи». Он заявлял, что его мать подменили другим человеком.
Легенда UFC сошел с ума – уверен, что его семью убили и заменили самозванцами
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
