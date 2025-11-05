Уайт – о договорном бою в UFC: «Мы сразу позвонили в ФБР. Если кто-то попытается устроить что-то подобное, мы станем вашим худшим врагом»

Дана Уайт впервые высказался о возможном договорном бою.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал расследование о договорном бое на турнире.

«Мы сразу позвонили в ФБР. Если кто-то попытается устроить что-то подобное, мы станем вашим худшим врагом. Мы пойдем против вас с ФБР и всеми, кого можно подключить. Сделаем все возможное, чтобы вы оказались в тюрьме», – сказал Уайт.

Бойца UFC Айзека Дулгаряна подозревают в договорном поединке на UFC Fight Night 263. Он уволен из промоушена, выплата гонорара заморожена

Договорняк в UFC? Лига уже уволила бойца из-за подозрений – к делу подключилось ФБР