Уайт – о договорном бою в UFC: «Мы сразу позвонили в ФБР. Если кто-то попытается устроить что-то подобное, мы станем вашим худшим врагом»
Дана Уайт впервые высказался о возможном договорном бою.
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал расследование о договорном бое на турнире.
«Мы сразу позвонили в ФБР. Если кто-то попытается устроить что-то подобное, мы станем вашим худшим врагом. Мы пойдем против вас с ФБР и всеми, кого можно подключить. Сделаем все возможное, чтобы вы оказались в тюрьме», – сказал Уайт.
Бойца UFC Айзека Дулгаряна подозревают в договорном поединке на UFC Fight Night 263. Он уволен из промоушена, выплата гонорара заморожена
Договорняк в UFC? Лига уже уволила бойца из-за подозрений – к делу подключилось ФБР
