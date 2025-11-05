Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым: «Вот с такими дровами приходится футбол смотреть»

Хабиб Нурмагомедов смотрел футбол с Исламом Махачевым.

Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с Исламом Махачевым . Они смотрели матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» (1:0).

Нурмагомедов : «Вот сейчас смотрим «Реал» – «Ливерпуль». Человек, который про футбол что-то говорил… Кого знаешь? «Реаловских» троих назови.

Махачев : «Четверых даже, наверное… Арда, Винисиус, Беллингем, черепашка».

Нурмагомедов : «Как зовут?»

Махачев : «Мбаппе».

Нурмагомедов : «Одного защитника «Реала» назови».

Махачев : «Марсело был хороший».

Нурмагомедов : «10 лет назад, брат. Вот с такими дровами приходится футбол смотреть».

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC , который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

