  • Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым: «Вот с такими дровами приходится футбол смотреть»
11

Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым: «Вот с такими дровами приходится футбол смотреть»

Хабиб Нурмагомедов смотрел футбол с Исламом Махачевым.

Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с Исламом Махачевым. Они смотрели матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» (1:0).

Нурмагомедов: «Вот сейчас смотрим «Реал» – «Ливерпуль». Человек, который про футбол что-то говорил… Кого знаешь? «Реаловских» троих назови.

Махачев: «Четверых даже, наверное… Арда, Винисиус, Беллингем, черепашка».

Нурмагомедов: «Как зовут?»

Махачев: «Мбаппе».

Нурмагомедов: «Одного защитника «Реала» назови».

Махачев: «Марсело был хороший».

Нурмагомедов: «10 лет назад, брат. Вот с такими дровами приходится футбол смотреть».

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

«Филадельфия». Хабиб и Махачев сфотографировались на фоне статуи Рокки Бальбоа

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?5597 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
