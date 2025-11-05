Баутиста – о следующем бое: «Есть несколько вариантов – Фигейредо, Вера ил реванш с Сэндхагеном»
Марио Баутиста сказал, что ему пообещали в UFC.
Боец UFC Марио Баутиста рассказал о реакции в UFC на поражение от Умара Нурмагомедова.
«Обычно тебя пинают под зад после проигранного боя, но Хантер Кэпмбелл подошел ко мне и сказал: «Хочу поблагодарить тебя за бой и старания. Мы дадим тебе кое-что интересное в следующий раз». Есть несколько вариантов – Фигейредо, Вера ил реванш с Сэндхагеном», – сказал Баутиста.
Нурмагомедов выиграл у Баутисты судейским решением на UFC 321. Баутиста подходил к бою с Умаром на серии из восьми побед.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Tim Welch
