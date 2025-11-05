Сайгид Изагахмаев дебютирует в UFC 22 ноября против датчанина Николаса Далби
Российский боец Сайгид Изагахмаев (22-2) дебютирует в UFC 22 ноября. Он проведет бой с датчанином Николасом Далби.
Последний бой Изагахмаев провел в ноябре-2022 года на турнире One 163, в первом раунде нокаутировав японца Синью Аоки.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер журналиста Марселя Дорфа
