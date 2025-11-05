Джек Делла Маддалена: «Ислам думает, что сможет меня перевести, контролировать и задушить. Но я смогу его удивить в партере»

Маддалена высказался о бое с Махачевым.

Джек Делла Маддалена уверен, что сможет противостоять Исламу Махачеву в партере.

«Ислам, наверное, думает, что сможет меня перевести, контролировать и задушить. Но я уверен, что смогу его удивить в партере. У меня есть приемы против его стиля, и думаю, это собьет его с ритма», – сказал чемпион UFC Джек Делла Маддалена .

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Махачев – о Маддалене: «По навыкам он очень сильный, дерется хладнокровно. Но в борьбе не так хорош»