Ковалев – о бое Бетербиева и Бивола: «Считаю, что Дмитрий был точнее»
Сергей Ковалев высказался о бое Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
«Мое мнение – Бивол был точнее. Считаю, что забрали победу», – написал в соцсетях боксер Сергей Ковалев.
Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все
Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Сергея Ковалева
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