Ковалев – о бое Бетербиева и Бивола: «Считаю, что Дмитрий был точнее»

Сергей Ковалев высказался о бое Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Мое мнение – Бивол был точнее. Считаю, что забрали победу», – написал в соцсетях боксер Сергей Ковалев .

Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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