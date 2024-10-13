Бетербиев согласен на реванш с Биволом через полгода: «Не раньше. И если власти Саудовской Аравии этого захотят»

Артур Бетербиев готов дать реванш Дмитрию Биволу.

«Я готов дать ему реванш. Но не ранее, чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Напомним, Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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