Бетербиев согласен на реванш с Биволом через полгода: «Не раньше. И если власти Саудовской Аравии этого захотят»
Артур Бетербиев готов дать реванш Дмитрию Биволу.
«Я готов дать ему реванш. Но не ранее, чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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