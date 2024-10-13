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Аль эш-Шейх – о поединке Бетербиев – Бивол: «Один из лучших боев за последние 20 лет, но результат, кажется, несправедлив. Бивол выиграл на два раунда больше. Нужен реванш»

Турки Аль эш-Шейх считает несправедливым результат поединка Бетербиев – Бивол.

«Я думаю, это был один из лучших боев за последние 20 лет, но мне кажется, что результат несправедлив.

Эти два бойца мне как братья, но я думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше. Я подумаю и постараюсь устроить реванш. Если они согласятся, мы это сделаем», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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Бивол - Бетербиев
Турки Аль эш-Шейх
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