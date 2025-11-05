2

Эдди Хирн: «Биволу нужны Канело, Бенавидес, Бетербиев и, возможно, Опетая»

Эдди Хирн высказался о возвращении Дмитрия Бивола.

Промоутер Эдди Хирн назвал боксеров, с которыми может подраться Дмитрий Бивол.

«Я встречался с Дмитрием недавно. Ему нужны большие бои, большие деньги. Давид Бенавидес и Артур Бетербиев - настоящие испытания, но очень опасные бои.

Ему нужны Канело, Бенавидес, Бетербиев и, возможно, Опетая», – сказал Хирн.

Дмитрий Бивол перенес операцию на спине в начале августа. После этого Артур Бетербиев обвинил его в избегании третьего боя.

«Сколько мне должно исполниться, чтобы мы провели третий бой?» Кажется, трилогии Бивол – Бетербиев не будет

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?5422 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
