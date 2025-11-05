Даниэль Кормье: «Если Пол окажется в ринге с Нганну, его голова улетит за пределы планеты»

Даниэль Кормье сказал, что Нганну побьет Пола.

Даниэль Кормье отреагировал на вызов бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну Джейком Полом .

«Держись подальше от Фрэнсиса, если ты не боец ​​уровня Джошуа или Фьюри. Если Джейк окажется в ринге с Фрэнсисом, его голова улетит за пределы планеты.

Если Пол с ним подерется, можно отдать уважение ему за смелость», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

