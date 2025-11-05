Даниэль Кормье: «Если Пол окажется в ринге с Нганну, его голова улетит за пределы планеты»
Даниэль Кормье сказал, что Нганну побьет Пола.
Даниэль Кормье отреагировал на вызов бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну Джейком Полом.
«Держись подальше от Фрэнсиса, если ты не боец уровня Джошуа или Фьюри. Если Джейк окажется в ринге с Фрэнсисом, его голова улетит за пределы планеты.
Если Пол с ним подерется, можно отдать уважение ему за смелость», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Нганну – Полу: «Выбирай слова с умом, мальчик. Тебе нужно преподать урок за то, что ты сделал с Тайсоном»
