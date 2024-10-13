Кадыров поздравил Бетербиева у ринга до решения судей – он что-то знал? Промоутер Бивола считает, что да

Неожиданное появление в Эр-Рияде.

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. В первых рядах за поединком наблюдал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который дружит с чемпионом.

Кадыров одним из первых поздравил Бетербиева с победой.

Но есть нюанс.

Кадыров сидел за промоутером Бивола Эдди Хирном и рэпером Баста Раймсом. Кажется, он первым узнал о победе Бетербиева

Появление на ринге Рамзана Кадырова, который приехал поддержать Бетербиева, стало сюрпризом. Новый абсолютный чемпион – чеченец, близкий к президенту Республики. Перед объявлением решения Кадыров уже поздравлял Бетербиева в углу – Эдди Хирн считает, что он знал результат:

«Сегодня вечером у Бивола отняли бесспорное чемпионство. Я не могу поверить, что один судья дал ему всего четыре раунда. Это был отличный близкий бой. В углу Бетербиева все все понимали, они стояли в ожидании решения, когда прошел слух, что он победил. Они все посмотрели друг на друга, не могли в это поверить».

После победы Кадыров посадил Бетербиева на плечо и поднял в воздух. Тот в победной речи крикнул: «Аллах – сила! Аллах Акбар! Шеф – чемпион!»

Вероятно, шефом Бетербиев назвал Кадырова, который радостно пожимал руки иностранцам на ринге. Теперь Бетербиева ждут с поясом в Чечне – до боя сын Кадырова Ахмат (министр спорта Республики) просил поддержать чемпиона:

«В главном поединке за звание абсолютного чемпиона мира сразится наш соотечественник, чеченский боксер и представитель республиканского спортивного клуба «Ахмат» – Артур Бетербиев. Приходите поддержать нашего чемпиона и вместе насладиться этим незабываемым моментом!»

Зрители сообщали, что после оглашения результата в зале началась потасовка. А журналист Игорь Лазорин намекнул, что досталось охране: «По итогам потасовки тяжелейшее моральное поражение потерпели британские огромные охранники». Кто дрался – фанаты Бивола или Бетербиева – пока неизвестно.

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Кадыров познакомился с Бетербиевым в нулевых, когда возглавлял Федерацию бокса Чеченской Республики. Тогда Бетербиев еще даже не входил в состав сборной России.

«Есть люди, которые сыграли в жизни ключевую роль, в спорте. В то время, когда я был еще в любителях, он реально большую роль сыграл в становлении меня как боксера. Когда мне нужна была поддержка и помощь, он сыграл большую роль. И я всегда говорю, что все победы, которые я одержал, что большая часть в этих победах принадлежит Рамзану Ахматовичу. Я искренне это говорю, потому что знаю, что он для меня сделал. И он знает, что сделал для меня.

Он мне правильно сказал: «Артур, я помогу тебе финансово, морально, везде. Но в ринге ты должен боксировать». Я считаю, что это очень правильные слова. Я ему всегда благодарен. Как можно не быть благодарным, когда человек вложил в тебя все, что можно?» – рассказывал Бетербиев о поддержке Кадырова.

В начале 2022 года Бетербиев получил гражданство Канады, что помогло с выступлениями в сложной политической обстановке. Но общаться с Кадыровым он не перестал – советовался, как лучше поступить в сложившейся ситуации.

«Я поставил в курс дела Федерацию бокса России и руководство Чеченской Республики. Спросил, что делать. Меня все поддержали, сказали, что в любом случае не надо лезть в политику. Главное – выигрывать. Я был приятно удивлен, что меня так поддержали. Могли бы отвернуться, сказать что-то. Зато диванные эксперты много говорят», – говорил Бетербиев.

Традиция в отношениях Кадырова и Бетербиева – подарки в виде «Мерседесов» за победы. «Рамзан Ахматович много раз мне машины дарил. Сколько я выигрываю, он всегда мне что-то дарит. Было бы нескромно говорить, что он только мне одному дарит. Он всем дарит, очень любит спортсменов. Думаю, вы знаете, что он дарит дорогие подарки не только чеченским спортсменам, как некоторые делают – он и из других регионов ребят поздравляет и помогает».

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Фото: Gettyimages /Richard Pelham