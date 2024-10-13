Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом

21-0!

Это случилось: в Эр-Рияде прошел долгожданный бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом . Бетербиев победил решением большинства судей. Теперь он – абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и первый в истории России в эпоху четырех поясов.

Как прошел исторический поединок?

Бетербиев и Бивол правят дивизионом почти семь лет, но встретились только в 2024-м в Саудовской Аравии

Бетербиев и Бивол стали чемпионами мира в 2017 году, но не вели переговоров несколько лет, хотя успешно зачищали дивизион. Бетербиев объединял пояса: в 2019 году нокаутировал Александра Гвоздика и взял титул WBC, а в 2022-м финишировал Джо Смита-младшего во втором раунде и стал чемпионом по версии WBO.

Бетербиеву не хватало только одного пояса – WBA, который принадлежит Дмитрию Биволу. С 2017 по 2019 год Бивол был регулярным чемпионом по этой линии, а с осени-2019 – суперчемпионом. Но за семь лет только защищал титул, не проведя ни одного объединительного боя.

Суммарно Бивол защитил пояс 12 раз, хоть и против элитной оппозиции. В 2022 году он разобрал Канело Альвареса и Хильберто Рамиреса, но после этого попал в застой, связанный с отказом обязательных претендентов. Только в декабре-2023 Бивол вернулся на ринг и победил чемпиона мира по версии IBO Малика Зинада. Следующий – Бетербиев.

С 2019 года Бивол и Бетербиев говорили о потенциальном поединке, но промоутеры их разводили. Даже в 2022-м, когда в полутяжелом весе установилось двоевластие, Бетербиеву снова назначали обязательных претендентов. В январе-2023 он встретился с №3 по линии IBF Энтони Ярдом, которого нокаутировал в восьмом раунде, хотя проигрывал на судейских карточках, а ровно через год разбил Каллума Смита – обязательного претендента по линии WBC.

После этих побед в начале 2024 года переговоры между командами Бетербиева и Бивола активизировались во многом благодаря интересу председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейха – другие промоутеры не хотели организовывать бой, а руководители боксерских организаций назначали обязательные защиты поясов.

В феврале Аль эш-Шейх объявил 1 июня датой долгожданного боя Бетербиев – Бивол. Но в начале мая Бетербиев травмировался – поединок сорвался. Биволу быстро нашли замену – он вышел против малоизвестного ливийца Малика Зинада, которого нокаутировал в шестом раунде. Для Бивола это первая досрочная победа за последние 10 боев. Сразу после окончания турнира Аль эш-Шейх анонсировал новую дату поединка Б-Б – 12 октября.

В середине июля Бетербиев вернулся к тренировкам, но подвесил напряжение: за последние четыре года он травмировался четыре раза. В силу травм и возраста кондиции 39-летнего Бетербиева вызывали опасения.

Бивол забрал начало боя, но потом Бетербиев включился и задавил соперника напором и ударной мощью

Бой начался в невысоком темпе: Бивол пытался забрать центр ринга и устроил дуэль джебами, в которой выглядел лучше. Бетербиев чаще работал в глухой защите и выжидал ошибок от Бивола. Затем Бивол включил футворк и перебил соперника сериями – казалось, будет декласс.

После четвертого раунда Бетербиев включился: выбросил несколько плотных ударов, изменившие ход боя. Бивол перестал контролировать дистанцию – ударная мощь и давление Бетербиева начали вытаскивать бой. Если ранее Бетербиев не мог прижать соперника к канатам, то в середине боя и во второй половине Бивол к ним отлетал.

В начале боя Бивол здорово отвечал сериями на атаки соперника и пытался провернуть ту же заготовку с ответными взрывами, но Бетербиев сразу же отвечал несколькими плотными ударами. Бивол отходил вдоль канатов и стал удобной и предсказуемой мишенью. К девятому раунду Бетербиев сравнял счет.

Ближе к чемпионским раундам Бивол возвращал футворк, но его не хватало на всю трехминутку: Бетербиев доставал сериями в концовках, из-за чего забирал раунды. В заключительных трех раундах казалось, что Бивол больше устал – Бетербиев выглядел на его фоне как машина, работающая на одной передаче.

Очень показателен 11-й раунд, когда Бивол отбивался сериями, а Бетербиев давил темпом и тоннажом, из-за чего Биволу ничего не оставалось, кроме как двигаться в глухой защите в режиме выживания и выжидания. В заключительной трехминутке Бивол вернул футворк со смещениями и сериями, но во второй половине Бетербиев сократил пространство и навязал зарубу, в которой оказался эффективнее.

Так прошел первый полный бой Артура Бетербиева на профессиональном ринге – 21-0. Это очень близкий поединок со спорными раундами. Первый судья выставил ничью, двое других – 115-113 и 116-112 в пользу Бетербиева.

Артур Бетербиев – абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. В углу его поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а сам Бетербиев скромно заявил, что ему больше повезло. На вопрос о реванше он ответил, что решение зависит от желания Турки Аль эш-Шейха. Бивол принял поражение и сказал, что готов провести второй бой.

Изначально Турки Аль эш-Шейх заявлял, что временный чемпион по версии WBC Давид Бенавидес станет следующим соперником победителя пары Бетербиев – Бивол. После увиденного кажется, что реванш необходим. Нужно еще 12 раундов интенсивного бокса.

Сколько Бивол и Бетербиев заработают за бой в Саудовской Аравии?

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, James Chance, Elsa, Al Bello