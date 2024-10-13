Артем Дзюба – о проигрыше Бивола: «Вы издеваетесь? Если Бетербиев, то у меня все»

Артем Дзюба раскритиковал решение судей в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Вы что, издеваетесь? Тогда у меня все, господа. Если Бетербиев, то у меня все. До свидания», – сказал экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба.

Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

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