Андре Уорд: «Бивол выиграл этот бой! 116-112 – это безумие!»

Андре Уорд недоволен результатом поединка Бетербиев – Бивол.

«Бивол выиграл этот бой! 116-112 – это безумие!», – написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Андре Уорд .

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Бивол – о первых эмоциях после поражения: «Умиротворение. Надо думать, что дальше»

Статистика боя Бетербиев – Бивол: Артур выбросил на 259 ударов больше, но уступил в попаданиях