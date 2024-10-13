Андре Уорд: «Бивол выиграл этот бой! 116-112 – это безумие!»
Андре Уорд недоволен результатом поединка Бетербиев – Бивол.
«Бивол выиграл этот бой! 116-112 – это безумие!», – написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Андре Уорд.
Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).
Бивол – о первых эмоциях после поражения: «Умиротворение. Надо думать, что дальше»
Статистика боя Бетербиев – Бивол: Артур выбросил на 259 ударов больше, но уступил в попаданиях
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Андре Уорда
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