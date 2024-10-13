Бивол поблагодарил фанатов: «Я ощущаю вашу поддержку, всем спасибо. Что поделать. Идем дальше – вперед»
Дмитрий Бивол обратился к фанатам после поражения в бою с Артуром Бетербиевым.
«Ребят, всем спасибо большое за поддержку – я ее ощущаю.
Ну... что поделать. Понимаем то, что имеем, и идем дальше – вперед», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).
Дмитрий Бивол: «Это решение судей. Я воин и должен делать все великолепно. Никаких претензий»
Бивол – о первых эмоциях после поражения: «Умиротворение. Надо думать, что дальше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Игоря Лазорина
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