Бивол поблагодарил фанатов: «Я ощущаю вашу поддержку, всем спасибо. Что поделать. Идем дальше – вперед»

Дмитрий Бивол обратился к фанатам после поражения в бою с Артуром Бетербиевым.

«Ребят, всем спасибо большое за поддержку – я ее ощущаю.

Ну... что поделать. Понимаем то, что имеем, и идем дальше – вперед», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Дмитрий Бивол: «Это решение судей. Я воин и должен делать все великолепно. Никаких претензий»

Бивол – о первых эмоциях после поражения: «Умиротворение. Надо думать, что дальше»