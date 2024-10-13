Статистика боя Бетербиев – Бивол: Артур выбросил на 259 ударов больше, но уступил в попаданиях
Артур Бетербиев превзошел Дмитрия Бивола по количеству ударов.
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился вечер бокса, в главном событии которого Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
По итогам 12 раундов Бетербиев выбросил 682 удара, что на 259 попыток больше, чем у Бивола. Артур совершил 137 попаданий, у Дмитрия – 142 точных удара. По точным мощным ударам у Артура минимальное преимущество: 90 против 84.
Бетербиев победил Бивола. Первый абсолют в полутяжах из России!
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: CompuBox
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