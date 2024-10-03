Бивол и Бетербиев получат по 10 миллионов долларов за бой (Boxing Kingdom)
Стали известны гонорары Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
Как сообщает Boxing Kindom со ссылкой на промоутера Боба Арума, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев получат по 10 миллионов долларов гарантированных выплат. Также источник уточняет, что ждет подтверждения информации о том, что боксерам будут начислены дополнительные бонусы.
Напомним, что бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Kingdom
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