Бивол и Бетербиев получат по 10 миллионов долларов за бой (Boxing Kingdom)

Стали известны гонорары Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Как сообщает Boxing Kindom со ссылкой на промоутера Боба Арума, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев получат по 10 миллионов долларов гарантированных выплат. Также источник уточняет, что ждет подтверждения информации о том, что боксерам будут начислены дополнительные бонусы.

Напомним, что бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября.

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