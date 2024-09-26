Турки Аль эш-Шейх выложил фото с Биволом и Бетербиевым

Турки Аль эш-Шейх сфотографировался с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Напомним, что 12 октября в Саудовской Аравии Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

Босс Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх опубликовал совместные фотографии с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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