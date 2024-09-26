  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
3

Турки Аль эш-Шейх выложил фото с Биволом и Бетербиевым

Турки Аль эш-Шейх сфотографировался с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Напомним, что 12 октября в Саудовской Аравии Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

Босс Riyadh Season Турки Аль эш-Шейх опубликовал совместные фотографии с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Бивол − о стиле Бетербиева: «У Артура много навыков, ожидаю от него всего»

Бетербиев отказался давать прогноз на бой с Биволом: «Я не предсказатель, а обыкновенный боксер»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Турки Аль эш-Шейха
полутяжелый вес
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
Турки Аль эш-Шейх
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бетербиев − о бое с Биволом: «Восстановился от травмы на 100%»
сегодня, 08:13
Бивол − о бое с Бетербиевым: «Благодарю Артура за то, что наш поединок состоится»
9сегодня, 07:50
Бетербиев − о бое с Биволом: «Начинаем финальную подготовку»
313 сентября, 13:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Волков не хочет простаивать после срыва боя с Ганом: «Важно оставаться актуальным бойцом»
1сегодня, 14:27
Мухаммад раскритиковал Усмана: «Я пришел к нему на подкаст и разнес словесно и ментально»
4сегодня, 13:49
Роман Власов обратился к Яну после анонса боя с Фигейредо: «Победы! Мы с тобой!»
1сегодня, 12:53
Волков − о бое Джонса и Миочича: «Они дерутся редко, поэтому всем надоели»
3сегодня, 11:58
Головкин стал председателем олимпийской комиссии World Boxing
4сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45