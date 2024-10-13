Рамзан Кадыров посетил бой Бетербиев – Бивол в Эр-Рияде
Рамзан Кадыров приехал в Эр-Рияд на бой Бетербиев – Бивол.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров находится на арене в Эр-Рияде, где проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Игоря Лазорина
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