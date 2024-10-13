На разогреве боя Бетербиев – Бивол выступили Баста Раймс и Мисси Эллиот

Перед поединком Бетербиев – Бивол в Эр-Рияде выступили звезды мирового хип-хоп.

Рэперы Баста Раймс и Мисси Эллиот выступили перед боем Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе по боксу.

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

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