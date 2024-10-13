Бивол вышел на бой с Бетербиевым под песню «Группа крови»
Дмитрий Бивол вышел на бой с Артуром Бетербиевым под песню «Группа крови».
Бивол вышел на ринг под композицию Виктора Цоя «Группа крови».
На разогреве боя Бетербиев – Бивол выступили Баста Раймс и Мисси Эллиот
Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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