Артур Бетербиев – самый возрастной абсолют в истории бокса

В Эр-Рияде прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом . Бетербиев победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

В 39 лет (в январе исполнится 40) Бетербиев – самый возрастной абсолют в истории бокса. До этого им был Бернард Хопкинс, который в 36 лет стал абсолютным чемпион в среднем весе, победив Феликса Тринидада.

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

За что нужно ценить афишу Бетербиев – Бивол?