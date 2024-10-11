За что нужно ценить афишу Бетербиев – Бивол?

Бой вопреки, а не благодаря.

12 октября в Эр-Рияде Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол выявят абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Первый абсолют в дивизионе за 21 год, первый абсолют из России, 43-0 на двоих – историческое противостояние.

Но что еще за ним стоит?

Противостояние поколений: Бивол был юниором, когда Бетербиев стал чемпионом мира, и выиграл чемпионат России, когда тот ушел из любителей

Между Биволом (33 года) и Бетербиевым (39 лет) шесть лет разницы, но они из разных поколений: Бетербиев стал одним из лидеров сборной России в эпоху после триумфа Александра Поветкина на ОИ-2004, когда Бивол еще выступал по юниорам.

Бетербиев выиграл Кубок мира в 23 года, когда Биволу было только 17. Причем сам Бивол попал в обойму сборной России ближе к Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда 27-летний Бетербиев побывал первым номером в двух весовых – до 81 и 91 кг.

Поражает не доминирование Бетербиева по России в двух весах, а шаг между дивизионами – 10 кг, учитывая, что он природный полутяж, который до сих пор укладывается в 79,4 кг на профессиональном ринге. Причем он гонял более крупного Александра Усика на ЧМ-2011 и ОИ-2012 в весе до 91 кг.

«К Бетербиеву было отношение как к лидеру сборной – я тогда только пришел в команду. Наблюдал за всеми лидерами, кто как тренируется, у кого какое отношение, брал какие-то фишки. Отношение к Бетербиеву было скорее как к старшему, и общение такое же», – рассказывал Бивол.

Бетербиев и Бивол не были прямыми конкурентами: перед ОИ-2012 работали в парах, но не спарринговали. «Как разумный человек, я увидел, что передо мной человек на две категории выше – мне нечего доказывать. Я не собирался раздражать его лишний раз, – вспоминал Бивол. – Он тоже не собирался никому ничего доказывать. Это скорее просто пятнашки. Я пытался двигаться, чтобы по мне не попали, а он – где-то меня поджать. Это не полноценный спарринг».

Бивол выиграл первый чемпионат России в ноябре-2012, когда Бетербиев уже не выступал за сборную, и повторил успех в 2014-м. Но уже через три месяца дебютировал на профессиональном ринге – до Олимпиады в Рио-де-Жанейро оставалось два года.

После ОИ-2012 состав сборной радикально изменился из-за возраста прошлой олимпийской команды. Вместо Артура Бетербиева, Егора Мехонцева, Сергея Водопьянова пришли Евгений Тищенко, Василий Егоров, Владимир Никитин, Артем Чеботарев и Дмитрий Бивол.

Бивол мог стать лицом обновленной сборной России, но провел в элите около двух лет. Нетипичный пример недолгого пребывания в российской сборной первым номера и с хорошими перспективами с переходом в профессионалы без впечатляющего бэкграунда в любителях на международном уровне.

Бой Бивола и Бетербиева – вымученный: карьеру первого стопорили непонятные оппоненты, а второй судился с промоутером 1,5 года

Бивол начал профессиональную карьеру в 2014 году и сразу попал в «Мир бокса» Андрея Рябинского, который продвигал Александра Поветкина, Григория Дрозда, Дениса Лебедева, Дмитрия Кудряшова и Эдуарда Трояновского. В то время это было лучшим выбором для начала карьеры в России. С «Миром бокса» Бивол стал чемпионом менее чем за три года: временным – в седьмом бою, а регулярным – еще через четыре.

Но к матчмейкингу Бивола есть вопросы: ему не всегда давали топовых претендентов, а привозили ноунеймов, как Ленина Кастильо из Доминиканской республики. На момент боя Кастильо не входил в топ-15 рейтинга WBA, хотя защищал пояса против Салливана Барреры, Жана Паскаля и Джо Смита-младшего.

Даже сам Бивол открыто негодовал из-за такой селекции: «Я и сам был недоволен: это недостаточно именитый соперник. Хотя уровень мастерства у него хороший – отрицать не буду».

После боя с Кастильо в октябре-2019 Бивол не выступал больше 1,5 лет – вернулся только в мае-2021. Для действующего чемпиона мира на пике – очень большой промежуток, за который можно растерять и не вернуть праймовые кондиции.

Даже при Эдди Хирне проблемы с подбором соперников никуда не ушли. После эпичного 2022 года, когда Бивол разобрал Канело Альвареса и Хильберто Рамиреса, уровень оппозиции резко упал.

В WBA было два топовых претендента – Джошуа Буатси и Дэн Азиз, которые не спешили боксировать с чемпионом. В итоге Хирн не нашел подходящей замены и сделал Биволу бой только через 13 месяцев после декласса Рамиреса – против №12 в рейтинге WBA Линдона Артура.

Карьера Бетербиева складывалась иначе. Он выбрал Канаду из-за приглашения Марка Рэмзи, сделавшего Бетербиева элитным нокаутером. Но даже с досрочными завершениями Бетербиев не был бойцом для PPV – у него были проблемы с промоутером Ивоном Мишелем. Бетербиев пытался уйти от него из-за невыполнения контрактных обязательств: слабо продвигался по рейтингам и не получал обещанные четыре боя в год, а выступал один-два раза.

Это привело к суду по сроку нового контракта, который продлился 1,5 года. Мишель утверждал, что он действителен шесть лет, Бетербиев – два года. Судебные тяжбы препятствовали переходу Бетербиева в Top Rank, так как для этого требовался статус свободного агента. Во время судебного дела Бетербиев стал чемпионом мира, а уже после выигранного дела и подписания контракта с Top Rank объединил два пояса за три года.

Бою с Биволом тоже препятствовали матчмейкеры. Когда Бетербиев стал чемпионом мира по трем версиям в июне-2022, промоутер Фрэнк Уоррен уводил его от объединительного поединка с Биволом и свел с официальным претендентом – Энтони Ярдом, который выигрывал на судейских карточках на домашней арене, но проиграл нокаутом. А затем включился WBC, постановивший проведение защиты против Каллума Смита, чьи дела ведет Эдди Хирн.

Британские промоутеры рассчитывали вытеснить возрастного чемпиона, но провалились. Им не нужен бой за абсолютное чемпионство – даже Бобу Аруму, так как Бивол и Бетербиев не медийны и слабо востребованы на Западе.

Сами боксеры никак не раскачивали поединок: не было ни вызовов, ни дерзких выпадов – только дежурные фразы о мечте стать абсолютным чемпионом мира. Такую тоску принято видеть в весах до 60 кг, где нет ни одного харизматичного бойца, но не в полутяжах.

Можете вспомнить большой бой, где оба боксера хотели встретиться, но что-то мешало его проведению? Несмотря на закулисные игры от промоутеров и менеджеров, желание боксеров всегда стоит впереди. Бой века между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо стал возможен благодаря желанию первого – промоутеры и бродкастеры ждали отмашки от Флойда, чтобы начать переговоры.

Все большие афиши срывались из-за нежелания одного из бойцов боксировать или травм. Поединок между Бетербиевым и Биволом – большая удача для обоих: они заслужили право выяснить, кто станет абсолютным чемпионом мира, но, вероятно, это будет большим рейтинговым провалом.

Главный бродкастер ивента – платформа DAZN, основная аудитория которой находится в Великобритании. Суммарно Бивол и Бетербиев провели по одному бою в Англии. В США ситуация несильно лучше: Бивол не выступал там с 2022 года, когда победил Альвареса, а Бетербиев – с 2019-го, когда нокаутировал Александра Гвоздика. Неудивительно, что в контракте на их бой нет пункта о реванше.

Поединок Бетербиев – Бивол стал реальным во многом благодаря Турки Аль эш-Шейху, потому что никто из промоутеров не готов брать на себя убытки даже за такой исторически важный бой. Для России это очень значимый поединок, но в Европе и Америке считают иначе.

Бой в Эр-Рияде – противостояние стилей, но бокс Бетербиева сильно недооценивают

Когда за титул бьются представители противоположных стилей, это украшает бокс. Противостояние панчера и игровика – всегда интрига: либо игровик перебоксирует за счет техники и бойцовского интеллекта, либо панчер задавит прессингом и ударной мощью и доведет до нокаута.

Хотя Бетербиев не типичный панчер-рубака. Он просто использует сильнейшую сторону – физику, которую ему привили еще в юношеские годы и раскрыли на взрослом уровне.

«В сборной, к моему сожалению, практически нет ни одного боксера, который бы от него не падал в парах. Почти все падали. Он очень бьющий боксер. Мне говорили: «Не запрещай ему бить, он должен до крови всегда тренироваться, иначе все потеряет», – говорил тренер Бетербиева Нурипаша Талибов.

При этом Бетербиев очень умно и хладнокровно сокращает дистанцию через уклоны и джебы. Он не боится пропустить, хотя не собирает удары головой и не использует глухую защиту так часто. Плюс Бетербиев умеет работать вторым номером и встречать соперников, как это было в бою с Джо Смитом. Его техника явно недооценена из-за явного перекоса в пользу ударной мощи. Рубака-панчер не может стать чемпионом мира в любителях.

Бивол – прирожденный игровик, по которому тяжело попасть. Суть его бокса – попасть самому и не пропустить в ответ. Поэтому он использует челнок, великолепно чувствуя дистанцию и ритм боя. У него большой опыт 12-раундовых боев (10 из 23), что дает небольшое преимущество перед Бетербиевым. Бивол знает, как раскладывать и сохранять силы для чемпионских раундов.

Потолок Бетербиева – 10-й раунд, куда он заходил дважды. Но это следствие степени стойкости соперников, а не их слабости: Бетербиев изнуряет оппонентов постоянным давлением, хотя не навязывает высокий темп. Бивол не сталкивался с таким уровнем прессинга – даже Канело Альварес не был настолько опасен из-за меньших габаритов и ударной мощи.

И тут возникает вопрос – кто окажется более выносливым? От этого напрямую зависит исход боя. Если мы увидим Бетербиева и Бивола хотя бы в околопиковой форме, тогда нас ждет невероятный поединок.

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Julian Finney, Elsa, Ethan Miller; РИА Новости /Алексей Филиппов; AFP /JACK GUEZ