Махачев – о поединке Бетербиев – Бивол: «Это будет 🪐»

Ислам Махачев высказался о поединке Бетербиев – Бивол.

«Это будет 🪐», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

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