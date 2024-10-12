Махачев – о поединке Бетербиев – Бивол: «Это будет 🪐»
Ислам Махачев высказался о поединке Бетербиев – Бивол.
«Это будет 🪐», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
15 главных российских чемпионов по боксу
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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