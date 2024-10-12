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Президент WBA Мендоса: «Бивол перебоксирует Бетербиева»

Президент WBA поддержит Бивола в бою с Бетербиевым.

«Бивол – чемпион WBA. Несмотря на то, что я должен быть нейтрален, мое сердце с ним.

Я хорошо знаком со многими боксерами из России, в частности, из команды «Мир бокса». Как любитель и фанат этого вида спорта, я считаю, что Бивол перебоксирует Бетербиева. Да, мы знаем Артура, и он в любой момент может изменить ход поединка. Но считаю, что Дмитрий сейчас на пике формы, и он, повторюсь, перебоксирует соперника», – заявил президент WBA Джилберто Хесус Мендоса.

Напомним, сегодня Артур Бетербиев подерется с Дмитрием Биволом в Саудовской Аравии.

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Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoАртур Бетербиев
Джилберто Хесус Мендоса
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
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