Леннокс Льюис: «Думаю, Бетербиев нокаутирует Бивола»

Леннокс Льюис назвал фаворита поединка Бетербиев – Бивол.

«Бетербиев победит, я думаю. Его нокаутирующая мощь и давление должны сыграть свою роль. Вероятно, это будет нокаут», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис .

Напомним, сегодня Бетербиев подерется с Дмитрием Биволом в Саудовской Аравии.

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Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!