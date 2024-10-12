Леннокс Льюис: «Думаю, Бетербиев нокаутирует Бивола»
Леннокс Льюис назвал фаворита поединка Бетербиев – Бивол.
«Бетербиев победит, я думаю. Его нокаутирующая мощь и давление должны сыграть свою роль. Вероятно, это будет нокаут», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Леннокс Льюис.
Напомним, сегодня Бетербиев подерется с Дмитрием Биволом в Саудовской Аравии.
💰 Сколько Бивол и Бетербиев заработают за бой в Саудовской Аравии?
Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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