Исраил Мадримов: «Для Бивола Бетербиев опаснее, чем Канело»
Исраил Мадримов считает, что Бетербиев опаснее для Бивола, чем Канело.
«Буду переживать за Бивола. Дмитрий – это очень умный боксер, мне нравится его стиль. Он всегда двигается, никогда не стоит. Движение – это его преимущество, при этом лишних движений он не делает.
Я получил большой опыт от работы с ним. Чувствовал, что у него класс выше моего, да и по весу он покрупнее.
Сила удара? Удар есть, но у него другой стиль – движение и комбинации.
Сейчас для него Бетербиев опаснее Канело», – заявил экс-чемпион мира по боксу Исраил Мадримов.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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