Адесанья поставил $10 тысяч на победу Бивола в поединке с Бетербиевым

Исраэль Адесанья сделал ставку на поединок Бетербиев – Бивол.

Адесанья поставил $10 тысяч на победу Дмитрия Бивола .

Коэффициент ставки – 1,71. В случае победы Исраэль получит чуть больше $17 тысяч.

Напомним, сегодня Бивол подерется с Артуром Бетербиевым в Саудовской Аравии.

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

За что нужно ценить афишу Бетербиев – Бивол?