Адесанья поставил $10 тысяч на победу Бивола в поединке с Бетербиевым
Исраэль Адесанья сделал ставку на поединок Бетербиев – Бивол.
Адесанья поставил $10 тысяч на победу Дмитрия Бивола.
Коэффициент ставки – 1,71. В случае победы Исраэль получит чуть больше $17 тысяч.
Напомним, сегодня Бивол подерется с Артуром Бетербиевым в Саудовской Аравии.
Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Исраэля Адесаньи
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