Бетербиев оказался тяжелее Бивола перед боем в Эр-Рияде
В Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, который возглавит бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
• Бетербиев – 79,3 кг
• Бивол – 78,9 кг
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham
Поединок пройдет 12 октября и начнется не раньше 23:30 по мск. В прямом эфире его покажет Первый канал. Следить за основными событиями можно в нашем онлайне.
Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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