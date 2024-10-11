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Бетербиев оказался тяжелее Бивола перед боем в Эр-Рияде

В Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед вечером бокса, который возглавит бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

• Бетербиев – 79,3 кг

• Бивол – 78,9 кг

ФотоGettyimages.ru/Richard Pelham

Поединок пройдет 12 октября и начнется не раньше 23:30 по мск. В прямом эфире его покажет Первый канал. Следить за основными событиями можно в нашем онлайне.

Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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Бивол - Бетербиев
Вечер бокса Эр-Рияд
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