Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели открытую тренировку перед боем в Эр-Рияде

В Эр-Рияде состоялась открытая тренировка накануне вечера бокса, который возглавить бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

Поединок между Бетербиевым и Биволом пройдет 12 октября. Начало – не раньше 23:30 по мск.

Фото : Gettyimages.ru /Richard Pelham

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