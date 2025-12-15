Пэдди Пимблетт: «Колби – худший пример, как можно вести себя перед камерой. Он настоящий негодяй в маске»

Пимблетт раскритиковал Ковингтона.

Боец UFC Пэдди Пимблетт высмеял образ Колби Ковингтона .

«Большинство людей несут херню перед камерой. Худший и самый яркий пример – Колби Ковингтон. Он никому не нравится. Этот парень настоящий негодяй в маске. Все говорят, что в личном разговоре он милый. Но он даже Дональду Трампу не нравится. Ему, вероятно, больше по душе я, чем Колби. Я выиграл больше боев перед президентом США, чем Ковингтон», – сказал Пимблетт.

