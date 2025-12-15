Ван хочет бой с Капе: «Хьюстон. Давайте сделаем это»

Ван готов к бою с Капе в феврале.

Чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Джошуа Ван готов к бою с Манелом Капе.

«Манел Капе . Хьюстон. Давайте сделаем это. Слова ничего не стоят», – написал в соцсетях Ван.

Напомним, турнир UFC в Хьюстоне пройдет в ночь на 22 февраля.

