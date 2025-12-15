Ван хочет бой с Капе: «Хьюстон. Давайте сделаем это»
Ван готов к бою с Капе в феврале.
Чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Джошуа Ван готов к бою с Манелом Капе.
«Манел Капе. Хьюстон. Давайте сделаем это. Слова ничего не стоят», – написал в соцсетях Ван.
Напомним, турнир UFC в Хьюстоне пройдет в ночь на 22 февраля.
Капе хочет драться с Ваном: «Я стану его худшим кошмаром»
Генри Сехудо: «Капе – следующий претендент на титул наилегчайшего веса. Сделайте это!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джошуа Вана
