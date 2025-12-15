  • Спортс
  • Анатолий Малыхин: «Нганну спасся от ONE FC, но сейчас ему некуда бежать. Надо выходить на бой с Немковым»
Анатолий Малыхин: «Нганну спасся от ONE FC, но сейчас ему некуда бежать. Надо выходить на бой с Немковым»

Малыхин: Нганну в тупике. Ему не спрятаться от Немкова.

Чемпион One Championship в среднем и полутяжелом весе Анатолий Малыхин считает, что Фрэнсису Нганну не избежать поединка с Вадимом Немковым.

«Следующий шаг для Вадима – большой вызов. Фрэнсис Нганну. От нас, ONE FC, тот спасся, но сейчас ему некуда бежать. Надо будет ему выходить на бой. Думаю, Вадим победит его примерно в таком же стиле как и Ренана Феррейру. Фрэнсис в тупике, 100%. Его уже напрягают обязательствами перед лигой. Нганну подписывали на хороших условиях, и ожидали, что от него будет какая-то поддержка в медиа. Но этого не получилось.

Конечно, на это у Нганну тоже были причины – проблемы в семье. Он не по своей вине отсутствовал. Тем не менее сейчас, для нас, русских ребят, скажем так, это будет большой бой. Многие поддержат Вадима. И меня удивило, что мало кто вообще говорит об этом поединке, хотя у нас не так много чемпионов зарубежных лиг из России. Такие вещи должны как-то сильнее освещаться», – сказал Малыхин.

Немков после победы над Феррейрой: «Подерусь с любым, кого предложит PFL, но хотел бы бой с Нганну»

Нганну принял вызов Немкова: «Я давно готов. Скоро увидимся»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
PFL
