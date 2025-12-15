Хабиб – о победе Капе над Ройвалом: «Манел, ты заслуживаешь всего, брат»
Хабиб поздравил Капе с победой над Ройвалом.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Манела Капе.
«Манел, ты заслуживаешь всего, брат», – написал в соцсетях Хабиб.
Напомним, Капе нокаутировал Брэндона Ройвала в главном событии UFC on ESPN 73.
Генри Сехудо: «Капе – следующий претендент на титул наилегчайшего веса. Сделайте это!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
