Президент WBC: «Бой Бетербиева и Бивола – сенсационный»

Президент WBC назвал бой Бетербиева и Бивола сенсационным.

«Это сенсационный бой, в котором победит тот боец, который сумеет выработать и навязать свой стиль и стратегию», – сказал президент WBC Маурисио Сулейман .

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.

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