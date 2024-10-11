Президент WBC: «Бой Бетербиева и Бивола – сенсационный»
Президент WBC назвал бой Бетербиева и Бивола сенсационным.
«Это сенсационный бой, в котором победит тот боец, который сумеет выработать и навязать свой стиль и стратегию», – сказал президент WBC Маурисио Сулейман.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Саудовской Аравии.
Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости