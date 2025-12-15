  • Спортс
  • Илия Топурия: «В последние месяцы мне угрожали распространением ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны»
Илия Топурия: «В последние месяцы мне угрожали распространением ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны»

Топурия сделал большое заявление.

Чемпион UFC Илия Топурия сделал большое заявление в соцсетях.

«В последние несколько недель я принял трудное решение временно отказаться от защиты титула. Это было не легкомысленное решение. Однако, когда возникают обстоятельства, которые угрожают вашей личной целостности, вашей семье и репутации, наступает момент, когда вы должны их решить.

В последние месяцы я подвергался серьезному и неприемлемому давлению, включая угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны. Правда – это вопрос не мнения, а доказательств. Все соответствующие доказательства были тщательно сохранены и задокументированы, включая аудиозаписи, письменные сообщения, показания свидетелей и видеоматериалы.

Эти доказательства были представлены в соответствующие судебные органы для разбирательств за попытку вымогательства и фальсификации. Доказательства незаконного присвоения средств и личного имущества, а также многочисленные угрозы.

Мое первоначальное решение молчать принято исключительно для защиты моих детей, которые являются самой важной частью моей жизни. Тем не менее, я понял, что молчание при этих обстоятельствах не защищает правду, а позволяет укорениться лжи.

Многие люди сталкивались с подобными ситуациями, но судебная система в конечном итоге проясняла факты. Сегодня я выступаю не только ради своей семьи и себя, но и для того, чтобы показать, что никто не должен поддаваться запугиванию, манипуляциям или страху. Те, кто меня знают, могут подтвердить, что я никогда не прибегал к насилию любого рода и что моя жизнь и карьера всегда были основаны на дисциплине, уважении и честности.

Я полностью доверяю судебному процессу и позволю правовой системе установить факты на основе доказательств. Из уважения к моим детям и продолжающемуся судебному разбирательству я не буду делать никаких дальнейших публичных заявлений. Я уважительно прошу воздерживаться от спекуляций и уважать частную жизнь моей семьи в этот деликатный момент.

Правда не требует громких заявлений — она требует фактов», – написал в соцсетях Топурия.

Напомним, Топурия приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

Топурия – о возвращении в UFC: «Сейчас отдаю приоритет благополучию семьи и детей. Как только все решится, я вернусь в октагон»

Топурия возьмет паузу в выступлениях: «Переживаю трудный период. Хочу сосредоточиться на детях»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
