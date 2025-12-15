Капе – в соцсетях: «Подпиши контракт, малыш»

Манел Капе: подпиши контракт, малыш.

Боец UFC Манел Капе призвал соперника подписать контракт.

«Подпиши контракт, малыш. У меня есть кое-что, что заставит тебя хорошо спать», – написал Капе в соцсетях.

Ранее чемпион наилегчайшего веса Джошуа Ван предложил Капе бой в Хьюстоне в феврале.

