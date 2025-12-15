Капе – в соцсетях: «Подпиши контракт, малыш»
Манел Капе: подпиши контракт, малыш.
Боец UFC Манел Капе призвал соперника подписать контракт.
«Подпиши контракт, малыш. У меня есть кое-что, что заставит тебя хорошо спать», – написал Капе в соцсетях.
Ранее чемпион наилегчайшего веса Джошуа Ван предложил Капе бой в Хьюстоне в феврале.
Капе хочет драться с Ваном: «Я стану его худшим кошмаром»
Генри Сехудо: «Капе – следующий претендент на титул наилегчайшего веса. Сделайте это!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Манела Капе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости