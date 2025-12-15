Тим Цзю – о теракте в Австралии: «Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди»

Тим Цзю выразил соболезнования после теракта в Австралии.

Австралийский боксер с российскими корнями Тимофей Цзю отреагировал на теракт в Австралии.

«Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди. Думаю о близких в это невероятно болезненное время», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю .

Напомним, в результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее, по последним данным, погибли 15 человек.

