  • Тим Цзю – о теракте в Австралии: «Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди»
10

Тим Цзю выразил соболезнования после теракта в Австралии.

Австралийский боксер с российскими корнями Тимофей Цзю отреагировал на теракт в Австралии.

«Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди. Думаю о близких в это невероятно болезненное время», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тимофей Цзю.

Напомним, в результате стрельбы на пляже Бонди в Сиднее, по последним данным, погибли 15 человек.

Тим Цзю 17 декабря проведет бой против Энтони Веласкеса

«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тима Цзю
