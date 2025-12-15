Илия Топурия: «Если Гейджи победит Пимблетта, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить»
Топурия: если Гейджи победит Пимблетта, то планы UFC изменятся.
«Если Джастин Гейджи победит, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить. Не знаю, насколько Джастин в состоянии изменить планы UFC и Пимблетта», – сказал Топурия.
Напомним, Пэдди Пимблетт в январе подерется с Джастином Гейджи за временный пояс. Чемпион легкого веса Илия Топурия взял перерыв в выступлениях.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
