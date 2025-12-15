Илия Топурия: «Если Гейджи победит Пимблетта, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить»

Топурия: если Гейджи победит Пимблетта, то планы UFC изменятся.

«Если Джастин Гейджи победит, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить. Не знаю, насколько Джастин в состоянии изменить планы UFC и Пимблетта», – сказал Топурия.

Напомним, Пэдди Пимблетт в январе подерется с Джастином Гейджи за временный пояс. Чемпион легкого веса Илия Топурия взял перерыв в выступлениях.

