  • Илия Топурия: «Если Гейджи победит Пимблетта, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить»


Илия Топурия: «Если Гейджи победит Пимблетта, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить»

Топурия: если Гейджи победит Пимблетта, то планы UFC изменятся.

«Если Джастин Гейджи победит, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить. Не знаю, насколько Джастин в состоянии изменить планы UFC и Пимблетта», – сказал Топурия.

Напомним, Пэдди Пимблетт в январе подерется с Джастином Гейджи за временный пояс. Чемпион легкого веса Илия Топурия взял перерыв в выступлениях.

Джастин Гейджи: «Я лишил всех боя Хабиба и Фергюсона. Обещаю, что поединок Топурии и Пимблетта тоже не состоится»

Царукян – об анонсе поединка Пимблетт – Гейджи: «Это не личное, а план UFC. Они хотят сделать из Пэдди большую звезду»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
