3

Умар Кремлев: «Со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. Призовой фонд – более $10 млн»

Умар Кремлев анонсировал новый турнир.

Президент IBA Умар Кремлев анонсировал новый турнир под эгидой организации

«Уже со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. В каждой национальной сборной будет по семь боксеров, а призовой фонд составит более $10 млн. Командный Кубок мира по боксу будет проходить раз в два года.

В 2026 году IBA выделит $55 млн на поддержку национальных федераций, проведение чемпионатов и призовых, а также на поддержку спортсменов и тренеров, у которых нет возможностей участвовать в чемпионатах. Конгресс IBA собрал 155 стран, где были утверждены новые поправки в конституцию.

Боксерская семья IBA передаст 50 тысяч пар перчаток и шлемов нуждающимся спортсменам и федерациям для поддержки и развития спорта.

Мы запустили IBA Boxing Game, где спортсмены и фанаты могут соревноваться онлайн, обучаясь приемам бокса. Наша цель – поддержка каждого боксера и федераций, чтобы бокс был доступен во всем мире», – написал в соцсетях Кремлев.

Что не так с исторической победой сборной России на ЧМ по боксу?

Умар Кремлев: «Я возглавил IBA, когда ассоциация находилась в стадии банкротства. И сделал из нее лучшую боксерскую организацию»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал Умара Кремлева
IBA
logoУмар Кремлев
logoбокс
